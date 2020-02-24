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(Kovid-19) tehdidi nedeniyle 'la tren seferleri durduruldu

'da ortaya çıkan vakalarında yaşanan artış nedeniyle önlem amacıyla İran'a yapılan tren seferlerini de durdurdu. Kara hudut kapıları da geçici olarak kapatılırken, yapılan açıklamada "Türkiye- İran arasında karşılıklı işleyen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri 23 Şubat Pazar saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 24.02.2020 11:27
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 11:28
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Virüs tehdidi nedeniyle İran'la tren seferleri durduruldu

ile arasında karşılıklı olarak işletilen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri, yeni tip (Kovid-19) tehlikesi nedeniyle dün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, İran'da Kovid-19'dan ölümlerin artması üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle kara hudut kapılarını tedbir olarak geçici kapattığı hatırlatıldı.

İki ülke arasındaki demir yoluyla yolcu bağlantısının da düne kadar Ankara-Tahran-Ankara hattında haftada bir gün çalışan Trans Asya ve Van-Tahran-Van hattında yine haftada bir gün çalışan Van-Tahran trenleriyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye- İran arasında karşılıklı işleyen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri 23 Şubat Pazar saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu." ifadelerine yer verildi.

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