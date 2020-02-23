Deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki deprem hakkında Van Başkale'de yaptığı açıklamada, "9 can kaybı var, 37 de yaralımız mevcut" dedi. Öte yandan Soylu, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımız yok" bilgisini paylaştı.



Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"Şu ana kadar bölgeye bin 250 çadır bölgeye sevk edildi. Hem vatandaşlarımızın şu anda artçılar da devam ettiği için hasarlı evlerde kalmaması için her birine çadır kurulacak. Jandarma Bölge Komutanı'mız da burada Jandarmamız da çadırların kurulması hususunu pratik biçimde gerçekleşltiriyor. Hem küçükbaş hem büyükbaş hayvanlığını yapıldığı bir yer. Tarım Bakanlığı çadırları gelene kadar büyük çadırlarımız var hayvanlar da bu geceyi soğukta kalmasınlar diye muhafaza etmeye çalışacağız. 2000 kişilik yemeği köylerdeki vatandaşlarımıza yönelik hazırladık.

"TEDBİRLİ VE TEMKİNLİYİZ"

09.30 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Tabii ilk olarak İran Hoy'da olunca sınırlarımıza yönelik nasıl bir etki ham valiliğimizle hem AFAD ekiplerimizle değerlendirince 09.15 - 09.20 gibi 4 köyde hasar olduğu ihbarını alınca Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. İlk önce gelen bilgi 3 civarında vatandaşımızın hayatını kaybettiği yönündeydi. Daha sonra 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın özel talimatı vatandaşlarımızın yalnız bırakılmaması ve yaraların sarılmasına yöneliktir. Depremler devam ediyor. Tedbirli ve temkinliyiz. Özellikle buradan tekrar söylüyorum "Bir şey olmaz" deyip hasarlı binalara girmek en büyük tehlike olarak önümüzde durmaktadır. 9 kişi hayatını kaybetti, enkazda kalan yok."



FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Denizli'de yaptığı açıklamada "(Türkiye-İran sınırındaki deprem) Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte." şeklinde konuştu.





VAN VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Depremde, 9 ölü 37 yaralı yaralı var. 31 yaralı Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken durumu ağır olan 6 yaralı Van'a sevk edildi." denildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında meydana gelen Van'da yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, yeni bir yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınan bilgilere göre, enkaz altında kalan vatandaşımız kalmadığı için arama kurtarma çalışmaları sonlandırılmıştır. İhtiyaca yönelik kullanılmak üzere ilk etapta 1160 adet 16,5 metrekare çadır, 120 adet 28 metrekare çadır, 6 bin 120 adet battaniye, 616 adet yatak ve bin adet ısıtıcı bölgeye sevk edilmiştir."