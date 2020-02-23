İran'da sabah saatlerinde meydana gelen deprem Van'ı da etkiledi. Van'da bazı köylerde bulunan kerpiç evler yıkılırken, deprem sonrası ilk belirlemelere göre 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin ardından bir kanalda canlı yayına katılan Afet Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör, uyarılarda bulundu. İşte Güngör'ün açıklamaları:

"BÖLGEDE BİR DEPREM"

Baktığımızda aslında deprem çok büyük bir deprem değil. O bölgede beklenen bir deprem aslında. Kuzey Anadolu Fay'ının ya da Doğu Anadolu Fay'ının bir devamı değil, bağımsız bir deprem olabilir.

Sorun şu; 5.7'de 70-80 km uzakta Van'da insanlar hayatını kaybetti. Bunun aynısını Elazığ'da da görmüştük. Oradaki yapı stoğu köylerde yıkıma neden olmuştu. Oradaki şansımız şuydu; kış olduğu için evde kimse yaşamıyordu, herkes büyük kentlere göçmüştü, ancak yazın geliyorlar. Ama maalesef burada öyle bir şey yok. bu nedenle de maalesef 8 kişi hayatını kaybetti.

*Deprem sonrası Van'dan ilk görüntüler

ÇIĞ UYARISI

Ben bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şuanda orada tipi devam ediyor. Kurtarma ekiplerinin çığa dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü bu tür sarsıntılar belli çığların düşmesini ve belli çığların da harekete geçmesini sağlayabilir. Bu nedenle acele etmeden, dikkatli dikkatli hareket etmek gerekiyor. Birilerini kurtarmak isterken başka birilerinin de hayatını riske atmamak gerekiyor. Normalde 5.7'lik depremde herhangi bir binanın yıkılmaması gerekiyor. Ama maalesef bölgedeki yapı stoğu çok kötü.

"TÜRKİYE'DEKİ HERHANGİ BİR DEPREMİ TETİKLEMEZ"

O bölgeye ait bir deprem, bir hatta ait değil. O bölgede birçok kırık hat var. Tektonik olarak çok hareketli bir deprem. İnsanlar 'Eyvah bu deprem bizim diğer depremi tetikler mi' diye düşünmesin diye bunu söylüyorum. İyice ortaya çıktıktan sonra ortaya koyabiliriz ama çok net söyleyebilirim ki bu deprem Türkiye'deki herhangi bir depremi tetikleyecek nitelikte bir deprem değil.