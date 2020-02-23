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Çevre ve Şehircilik Bakanı 'dan 'daki konutlarla ilgili açıklama!

Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı , "'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık" açıklamasında bulundu.

  • Güncel
  • 23.02.2020 12:42
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 13:08
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Bakan Kurum'dan Elazığ'daki konutlarla ilgili açıklama!

Depremin vurduğu ve Malatya'daki çalışmalara ilişkin bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı devam eden projelere ilişkin ayrıntılar verdi. Kurum yaptığı son dakika açıklamasında "Kolları sıvadık" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde;
Elazığ'da yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde, yerinde yaparken de zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek, mahalle kültürü diyeceğimiz, ecdadımızın bize bıraktığı o tarihi, kültürü, medeniyeti yansıtacak, cumbalı, kemerli evleri inşa etmek üzere kollarımızı sıvadık

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