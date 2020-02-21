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Son dakika: 11 bin 27 kişinin undaki idari tedbir kaldırıldı

Son dakika haberine göre ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 11 bin 27 kişinin unda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığını duyurdu.

  • Güncel
  • 21.02.2020 09:59
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 10:11
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Binlerce pasaport ile ilgili önemli karar

, 11 bin 27 kişinin undaki idari tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pasaport Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile Bakanlığımızın 2019/14 sayılı genelgesi doğrultusunda Pasaport İdari Karar Komisyonu 20.12.2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında idari tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik başvurular İl Nüfus Müdürlüklerince alınmakta olup, 21.02.2020 tarihi itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.

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