Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olmasının ardından, şehitlerin kanının hiçbir zaman yerde kalmayacağı açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi, aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak" ifadelerini kullandı.
#İdlip'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.🇹🇷— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 20, 2020
Milli Savunma Bakanlığımızın da açıkladığı gibi; Aziz şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin ise yaralandığını bildirmişti.
Bakanlığın, Twitter adresinden yapılan açıklamada, İdlib'de belirlenen hedeflerin ateş altına alındığı, alınmaya devam edildiği kaydedilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.