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  • Son Güncelleme: 10.02.2020 21:40

Son dakika: şehitlerinin ailelerine haber verildi

Son dakika haberine göre Rejim unsurlarınca 'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın , Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in ve Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın 'deki ailelerine haber verildi.

İdlib şehitlerinin ailelerine haber verildi

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24) merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, bugün vefat eden dayısının cenazesi için Sarız ilçesine giden ailesine yolda haberi ulaştırdı.

Yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başlayan Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı anlaşıldı.

Öte yandan şehidin ağabeyi Uzman Çavuş Doğan Albayrak'ın da 'de görev yaptığı belirtildi.

NİĞDE
Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in (23) şehadet haberini, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde yaşayan annesi Keban ve babası Mehmet Ali'ye Vali Yardımcısı Cemil Kılınç verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Yaklaşık bir ay önce nişanlandığı anlaşılan şehit Alper'in 4 kardeşin en büyüğü olduğu belirtildi.

KIRIKKALE
Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın (25) şehadet haberi de 'nin Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde oturan ailesine ulaştırıldı.

Şehadet haberinin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Özcan'ın 2 yıl önce göreve başladığı belirtildi.

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