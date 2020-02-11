Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! 5 kahraman askere veda

Dün akşam üzeri İdlib'ten Türk askerine yönelik kalleş saldırıda 5 şehit haberi yüreklerimizi dağladı. Esad güçleri tarafından topçu atışı sonucu şehit olan kahraman 5 askerimiz bugün memleketlerinde son yolcuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde hüzün ve göz yaşı hakimdi.

11.02.2020 17:43 - Son Güncelleme: 11.02.2020 17:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





