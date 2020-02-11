Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! 5 kahraman askere veda
Dün akşam üzeri İdlib'ten Türk askerine yönelik kalleş saldırıda 5 şehit haberi yüreklerimizi dağladı. Esad güçleri tarafından topçu atışı sonucu şehit olan kahraman 5 askerimiz bugün memleketlerinde son yolcuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde hüzün ve göz yaşı hakimdi.
Şehit İbrahim Albayrak - Kayseri
Şehit askerlerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Albayrak'ın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Kalem Kırdı Camii'nde İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, çok sayıda vatandaş katıldı.