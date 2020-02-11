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Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! 5 kahraman askere veda

Dün akşam üzeri İdlib'ten Türk askerine yönelik kalleş saldırıda 5 şehit haberi yüreklerimizi dağladı. Esad güçleri tarafından topçu atışı sonucu şehit olan kahraman 5 askerimiz bugün memleketlerinde son yolcuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerinde hüzün ve göz yaşı hakimdi.

11.02.2020 17:43 - Son Güncelleme: 11.02.2020 17:46
Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 mehmetçiğe acı veda
Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 mehmetçiğe acı veda

Şehit İbrahim Albayrak - Kayseri

Şehit askerlerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Albayrak'ın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Kalem Kırdı Camii'nde İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırıldı. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, çok sayıda vatandaş katıldı.

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Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 mehmetçiğe acı veda
Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 mehmetçiğe acı veda

''Silah arkadaşlarına selam söyle''
Şehidin annesi Güler Albayrak cenaze töreninde İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor "Çeyizin dizili kaldı kuzum, silah arkadaşlarına selam söyle. Bir şey yapamıyorum İbrahim'im" diyerek gözyaşı döktü.

Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 mehmetçiğe acı veda
Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 mehmetçiğe acı veda

Şehidin babası Bayram Albayrak'ta oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.

Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 mehmetçiğe acı veda
Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 mehmetçiğe acı veda

Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan- Kırıkkale

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Özcan'ın ailesi ve arkadaşları dakikalar boyunca tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 mehmetçiğe acı veda
Türkiye İdlib şehitlerini uğurladı! Kahraman 5 mehmetçiğe acı veda

Özcan için memleketi Kırıkkale'de tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutu kortej eşliğinde cenaze namazının kılınacağı Nur Camisi'ne getirilen 25 yaşındaki Özcan'ın annesi Sultan ve babası Bünyamin Özcan ayakta durmakta güçlük çekti.

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