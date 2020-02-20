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'den İstanbul ve 5 il için son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

... 'den yapılan son dakika açıklamasına göre, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise bugün yağmurlu hava etkili olacak. Peki, yurt genelinde bugün nasıl olacak? İşte il il hava durumu uyarıları...

  • Güncel
  • 21.02.2020 06:53
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 06:58
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İstanbul ve 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği bildirildi. Meteoroloji, Antalya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 21 Şubathava durumu raporu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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