Gaziantep ve Mardin'de iş dünyası ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iki ilde de ekonomik gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, Bakan Albayrak da yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.
Teşekkürler Gaziantep #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/KSMtVvYpfr— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 21, 2020
Teşekkürler Mardin#TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/lQpADnyy9J— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 21, 2020
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