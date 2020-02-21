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'tan Gaziantep ve Mardin'e teşekkür

, "Türkiye için değişim başlıyor" programı kapsamında Gaziantep ve Mardin'de iş dünyası ile bir araya geldi. Her iki ilde de ye dair önemli açıklamalarda bulunan Albayrak'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bakan Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

  • Güncel
  • 21.02.2020 16:22
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 16:25
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Bakan Albayrak'tan Gaziantep ve Mardin'e teşekkür

Gaziantep ve Mardin'de iş dünyası ile bir araya gelen , iki ilde de k gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, Bakan Albayrak da yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.

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