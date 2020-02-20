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Esad rejiminin alçak planı telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı

'de alçak saldırılara devam eden Beşar Esad rejimi unsurlarının, Halep'te bulunan bazı yerleşim yerlerine saldırarak " sivilleri hedef alıyor" algısı yaratmaya hazırlandığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 20.02.2020 19:13
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 19:17
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Telsiz konuşmalarında ortaya çıktı! Esad rejiminin alçak planı

'de rejimi unsurlarının, Halep kent merkezindeki bazı yerleşimlere saldırı düzenleyerek 'yi "sivilleri hedef almak"la suçlamaya hazırlandığı öğrenildi.

'deki ılımlı muhalifler, Esed rejimi unsurlarının telsiz hattına sızdı.

Muhaliflerin aktardığı bilgiye göre, rejim güçleri Halep'in Hamdaniye Mahallesi'ne saldırı düzenleyip Türkiye'yi buradaki sivilleri öldürmekten sorumlu tutan bir propaganda başlatmaya hazırlanıyor.

Esed rejimi güçleri, Aralık 2016'dan bu yana Halep kent merkezinin tamamını kontrol ediyor.

Ilımlı muhalif gruplar, rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için gün içinde operasyon başlatmıştı. Muhalifler, operasyon kapsamında Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girmişti.

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