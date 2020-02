İdlib'te flaş gelişme! TSK harekete geçti!

BAŞKAN ERDOĞAN: İDLİB HAREKATI BİR AN MESELESİDİR, HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM

Başkan Erdoğan AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada "Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye İdlib konusunda her türlü hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." demişti.