İdlib'te flaş gelişme! TSK harekete geçti!
Başkan Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib harekatı için an meselesi ifadesini kullanmasının ardından İdlib'de bir son dakika gelişmesi yaşandı. İdlib'de Esad rejiminin ele geçirdiği bölgelere TSK komandoları ve tanklarları intikale başladı. Öte yandan rejimin ilerlemesini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle atışlar yapılıyor.
PEŞ PEŞE ATIŞLAR YAPILIYOR
Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN: İDLİB HAREKATI BİR AN MESELESİDİR, HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM
Başkan Erdoğan AK Parti Grup toplantısında yaptığı açıklamada "Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Gerek ülkemizde gerek Rusya'da şu ana kadar maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye İdlib konusunda her türlü hazırlığını yapmıştır. Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib harekatı bir an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız." demişti.
ESAD SİVİLLERİ VURUYOR
Esad Rejimi son 1 aydır saldırılarını artırmıştı. Son günlerde ise sivillere yönelik saldırıların dozu iyice arttı. Binlerce sivil feci şekilde can verirken, bölgedeki göç sürüyor. Arabası olanlar araçları ile, olmayanlar ise yaya olarak İdlib'in güneyine doğru ilerliyor. Göç edenlerin sayısı 2 milyonu aştı. İnsanlar bölgedeki dağlık alanlar ve ormanlık alanlara sığınmış durumda.
RUSYA'NIN HAVA SALDIRILARI DA SÜRÜYOR
Türkiye ile Rusya arasında heyetler aracılığı ile görüşme yapıldı. Soçi mutabakatına dikkat çekildi, Esad'ın saldırılarını durdurması istendi. Rusya ile Türkiye arasında yapılan görüşmelerde istenilen noktaya varılamadı. Rusya'nın da bölgedeki hava saldırılarının sürdüğü ifade ediliyor. Liderler arasında gerçekleşmesi muhtemel toplantıda bir sonuç çıkmaz ise Türkiye'nin harekat seçeneğini devreye koyması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad'a saldırılarını durdurması için şubat sonuna kadar vakit vermişti.
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SEVKİYAT
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır silahları ve zırhlı araçları komandolar ile birlikte bölgede. Sevkiyat uzmanlar tarafından eşi benzeri görülmemiş olarak yorumlanıyor. Tüm olasılıklar değerlendirilerek yapılacak hamleler üzerinde çalışılıyor. TSK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimatları bekliyor.