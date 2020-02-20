Suriye'de İdlib'in doğusundaki Neyrab köyünde Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde askeri hareket başlattı. SMO köyde önemli noktalara ilerlemeye başladı. SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

STRATEJİK YERLER ELE GEÇİRDİ

Çatışma sırasında SMO düzenlediği saldırılarda Esad rejimine ait 2 zırhlı ve bir askeri aracı vurdu. SMO, köyün çevresinde Esad rejimi tarafından saldırılarda kullanılan stratejik yerlere girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurdu. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.