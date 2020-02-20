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TSK 'de rejim güçlerini böyle vurdu

Son dakika haberine göre Milli Ordusu (SMO), 'in doğusunda bulunan Neyrab köyüne girdi. SMO ve Esad'ın rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, TSK da Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

  • Güncel
  • 20.02.2020 18:23
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 18:24
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'de 'in doğusundaki Neyrab köyünde Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde askeri hareket başlattı. SMO köyde önemli noktalara ilerlemeye başladı. SMO ile Esad rejiminin askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

STRATEJİK YERLER ELE GEÇİRDİ
Çatışma sırasında SMO düzenlediği saldırılarda Esad rejimine ait 2 zırhlı ve bir askeri aracı vurdu. SMO, köyün çevresinde Esad rejimi tarafından saldırılarda kullanılan stratejik yerlere girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde bulunan rejim hedeflerini vurdu. TSK, Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu.

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