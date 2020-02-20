Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' ifadelerini kullandı.

GÖZLEM NOKTALARI

Mehmetçiğin can güvenliğiyle alakalı hiçbir sorun yok. Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok. Görüşmeler düğümlenmedi, sürecek. Gözlem noktaları görevine devam edecek.

Demokratik bir yönetim olduğunda Türkiye çıkacak. Esad zulmü biterse bunların önüne geçilir. TSK milletin emrinde, kimsenin şüphesi olmasın.



"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATI VERDİ"

Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.



RUSYA İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor. Rusya ile gayet yakın görüşmeler içerisindeyiz. Temenniler ile tespitler karışıyor. Rusya ile müsabetlerimizi sürdürüyoruz. ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz.

Oradaki insanı dramın çoğu farkında. Bu insanlık dramına karşı, oradaki insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için Türkiye'nin kararlığına saygı duyuyorlar. Fiili tutumlarında gösterilmesi lazım sadece sözde değil.



SİLAH DESTEĞİ

Daha önce yapıldığı şekline hava savunma bataryalarını gönderdiler. Bizim ülkemize karşı hem hava füze tehdidi var. Hem de bu konuda yaşanmış olaylar var. Bu manada Patriat batarya desteği olabilir. Ayrıca NATO Genel Sekreteri'nin bu konuda çeşitli açıklamaları var. Onlarında bir takım teşvikleri planları ortaya çıkabilir. 2011'de bu hadiseler ortaya çıktığında sadece Amerika'dan değil, Hollanda geldi Almanya geldi, Patriot bataryaları geldi. Daha sonra İtalyanlar geldi. SAMP/T'yi getirdiler. Şu anda İspanya Patriot desteğini devam ettiriyor. Bu ülkelerden silah desteği teklif edilirse görüşülüp tartışılıp karar verilir.



ABD İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin herhangi bir şekilde eksen kayması söz konusu değildir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak açısından temaslarımız söz konusu. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle de menfaatlerimiz baz alınarak görüşüyoruz. Bu hiç bir zaman NATO üyeliğimize aykırı değil. Tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Kimse de bizi dışarı ittirmeye çalışmasın. Biz NATO üyesiyiz. NATO ile problem olmak demek, NATO'dan çıkmak anlamına gelmemelidir.



CUMHURBAŞKANIMIZ GEREKLİ CEVAPLARI VERDİ

Biz ilkeli kurallara bağlı, oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Birçok yer "alamazsınız, getiremezsiniz" gibi konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi ve S-400'ü getirdik. S-400'ler faaliyete geçecek, kimsenin şüphesi olmasın. Nisan gibi çalışmalar başlayacak.



"HAVA SAVUNMA TEHDİDİ VARKEN TEDBİR ALMAYACAK MIYIZ?"

Amerika ile bir noktaya gelemedik. Çözemedik. İstiyoruz, vermiyorsunuz. "S-400 niye aldınız" diye suçluyorsunuz. Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400'e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın. Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava suvunma sistemine ihtiyacımız var.



F-35

Biz F-35'in ortağıyız. Müşterisi değiliz. Bu yapılan şey bütün kurallara aykırı. Biz anlaştık. F-35'ler için 1,5 milyar dolar ödeme yaptık. 2.1 milyar dolara kadar ödememiz var ve ödeyeceğiz. Biz orada ortaklık sorunumuzu yerine getirdik. Biz ABD ve diğer ülkelerinde sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.