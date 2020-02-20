İşte İdlib operasyonunun detayları

Bir süredir İdlib'de yaşanan gelişmelerin ardından operasyonun düğmesine bugün basıldı. Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin ele geçirdiği yerlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tanklar ve komandolar intikale başladı. Birlikler bir yandan da rejim güçlerini Çok Namlulu Roketler ve fırtına obüsleriyle de vuruyor. Öye yandan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab'ın tamamını ele geçirdi. İşte İdlib operasyonunun tüm ayrıntıları...

PEŞ PEŞE ATIŞLAR YAPILIYOR

Suriye'de rejim askerlerinin ilerleyişini engellemek için sabah saatlerinde TSK cephelere tanklarla intikale başladı. TSK, İdlib'de rejimin sivillere yönelik saldırıları ve ilerleyişini engellemek için ÇNR ve fırtına obüsleriyle peş peşe atışlar yapıyor. Rejim uçakları ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ise bölgede uçuş yapıyor.

REJİME AİT 5 ADET TOP İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'in doğusundaki Serakib hattında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile vurdu. Yerel kaynaklar, TSK'nın Serakib'de rejim hedeflerine düzenlediği topçu atışlarında rejime ait 5 adet topun imha edildiğini açıkladı.

RUSYA'NIN HAVA SALDIRILARI DA SÜRÜYOR

Türkiye ile Rusya arasında heyetler aracılığı ile görüşme yapıldı. Soçi mutabakatına dikkat çekildi, Esad'ın saldırılarını durdurması istendi. Rusya ile Türkiye arasında yapılan görüşmelerde istenilen noktaya varılamadı. Rusya'nın da bölgedeki hava saldırılarının sürdüğü ifade ediliyor. Liderler arasında gerçekleşmesi muhtemel toplantıda bir sonuç çıkmaz ise Türkiye'nin harekat seçeneğini devreye koyması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad'a saldırılarını durdurması için şubat sonuna kadar vakit vermişti.

NEYRAB'IN ÖNEMİ

Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti. Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

TSK KOORDİNATLARI BELİRLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İdlib Harekatı' ifadesini kullanmasının ardından hazırlıklarını üst seviyeye çıkardı. TSK'nın İHA'ları İdlib ekseninde uçarak hareketlilikleri takip etti, koordinatları belirledi.

ILIMLI ASKERİ MUHALİFLER İDLİB'İN GÜNEYİNDE OPERASYON BAŞLATTI

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak İdlib'in güneyinde ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı operasyon başlatan ılımlı askeri muhalifler, Neyrab köyüne girdi. Köyde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

NEYRAB 3 ŞUBAT'TA REJİM GÜÇLERİNİN ELİNE GEÇMİŞTİ

Köyde, ılımlı askeri muhalifler ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Neyrab, 3 Şubat'ta rejim güçlerinin eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep'i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.