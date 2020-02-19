Başkan Erdoğan: Tüm kurumlar teyakkuzda

AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle toplantı yaptı. İç siyaset ve dış gündemi anlattı. Erdoğan'ın " Libya , Suriye Doğu Akdeniz 'deki göstermiş olduğumuz etkin mücadele sonrasında, FETÖ 'nün siyasi ayağı, darbe iddiaları gündeme gelmeye başladı. Dışarıda bir şeyler yaptığımız zaman içeride birileri harekete geçiyor. Bu tür tartışmalarla Türkiye engellenmeye çalışılıyor. Bunlar gündemi değiştirmeye yönelik çalışmalar. Biz etkin mücadelemizi sürdüreceğiz" dediği öğrenildi.

Darbe söylentileriyle ilgili "Türkiye'nin tüm kurumları teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Milletvekillerine Meclis'in çalışma günleri hariç bölgelerinde çalışma talimatı verdiği ve AK Parti'nin 18 yılda yaptığı hizmetlerin vatandaşa iyi anlatılmasını istediği belirtildi.







İDLİB ZİRVESİ

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu Başkan Erdoğan ile İdlib konusunu görüştüklerini açıkladı. "Güçlü ve sert" bir lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu belirten Trump, "İdlib konusunda sayın Erdoğan ile birlikte çalışıyoruz" dedi.



