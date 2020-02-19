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Başkan Erdoğan: Tüm kurumlar teyakkuzda

Başkan Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldi. “Dışarıda olumlu bir şey yaptığımızda içeride birileri harekete geçiyor. Ama tüm kurumlarımız teyakkuzda” dedi.

Tüm kurumlar teyakkuzda
Başkan , Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle toplantı yaptı. İç siyaset ve dış gündemi anlattı. Erdoğan'ın ", Suriye 'deki göstermiş olduğumuz etkin mücadele sonrasında, 'nün siyasi ayağı, darbe iddiaları gündeme gelmeye başladı. Dışarıda bir şeyler yaptığımız zaman içeride birileri harekete geçiyor. Bu tür tartışmalarla engellenmeye çalışılıyor. Bunlar gündemi değiştirmeye yönelik çalışmalar. Biz etkin mücadelemizi sürdüreceğiz" dediği öğrenildi.

Darbe söylentileriyle ilgili "Türkiye'nin tüm kurumları teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Milletvekillerine Meclis'in çalışma günleri hariç bölgelerinde çalışma talimatı verdiği ve AK Parti'nin 18 yılda yaptığı hizmetlerin vatandaşa iyi anlatılmasını istediği belirtildi.




İDLİB ZİRVESİ
ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu Başkan Erdoğan ile konusunu görüştüklerini açıkladı. "Güçlü ve sert" bir lider olarak nitelendirdiği Erdoğan ile iyi ilişkisi olduğunu belirten Trump, "İdlib konusunda sayın Erdoğan ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

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