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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 22:52

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Başkanı Trump'tan '' görüşmesi

Başkan , Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump, konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çalıştıklarını ve neler yapılabileceğini görüştüklerini bildirdi.

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