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Başkan Erdoğan kahvaltıda milletvekilleriyle bir araya geldi

Başkan Erdoğan kahvaltıda milletvekilleriyle bir araya geldi

18.02.2020 12:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıda milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan, daha önce de gerçekleştirilen bu tip toplantılarda milletvekillerinin bölgelerine ilişkin sorunları dinliyor.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Düzenli olarak 5'erli gruplar halinde milletvekilleriyle bir araya gelen Başkan Erdoğan, bu toplantıların bir yenisini de bu sabah gerçekleştirdi. Kahvaltıda vekiller bölgelerine ilişkin sorunları Başkan Erdoğan ile paylaşırken, ayrıca bir de gündem değerlendirmesinde bulunuluyor. Erdoğan, bu toplantının ardından Kabine toplantısına Başkanlık edecek.

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