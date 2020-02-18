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  • Son Güncelleme: 19.02.2020 07:01

: 'den 2 il için yoğun kar uyarısı! 19 Şubat bugün hava durumu nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü 19 Şubat raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar bekleniyor. Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri için çığ uyarıları gelmeye devam ediyor. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu hava görülecek. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den 2 il için yoğun kar uyarısı!

19 Şubat hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve Kıyı Ege ile iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 19 Şubat il il hava durumu uyarıları...

Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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