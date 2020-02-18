Zehirli kalemler ve zayıf düdükler yine iş başında!

İşte Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın "Zehirli kalem ve zayıf düdük" adlı köşe yazısı:
İran Başbakanı Musaddık'ın, İngiliz- Amerikan istihbarat örgütlerinin birlikte gerçekleştirdiği "Ajax operasyonu"yla devrilmesinin üzerinden 67 yıl geçti.
Ağustos 1953'te, 'sokak isyanları'yla devrilen ve yerine İran Şahı'nın yönetiminde General Zahedi'nin getirildiği Musaddık'ın en büyük günahı, İran petrolünün sömürülmesine son verip petrol gelirini millîleştirmeye gitmesiydi.
Alternatif lider Şah ise o kadar karaktersiz bir adamdı ki, CIA içindeki lakabı 'Zayıf düdük'tü. Sanırım biraz da Şah'ı istedikleri gibi 'öttüreceklerinden' emin oldukları içindi.
CIA, darbedeki rolünü 2013'te ilk kez resmen kabul ederek, ilgili belgeleri yayınladı.
Söz konusu belgeleri, ilgilenen herkesin okumasını tavsiye ederim.
Zira hem tarihe ışık tutan hem de CIA'in hedefe koyduğu lideri nasıl devirmeye çalıştığını somut biçimde örnekleyen nadir belgeler bunlar.
Size CIA'in Musaddık'ı devirmeye yönelik yöntemlerini ve kapasitesini anlattığı bölümlerden alıntı yapmak istiyorum:
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
İran Başbakanı Musaddık'ın, İngiliz- Amerikan istihbarat örgütlerinin birlikte gerçekleştirdiği "Ajax operasyonu"yla devrilmesinin üzerinden 67 yıl geçti.
Ağustos 1953'te, 'sokak isyanları'yla devrilen ve yerine İran Şahı'nın yönetiminde General Zahedi'nin getirildiği Musaddık'ın en büyük günahı, İran petrolünün sömürülmesine son verip petrol gelirini millîleştirmeye gitmesiydi.
Alternatif lider Şah ise o kadar karaktersiz bir adamdı ki, CIA içindeki lakabı 'Zayıf düdük'tü. Sanırım biraz da Şah'ı istedikleri gibi 'öttüreceklerinden' emin oldukları içindi.
CIA, darbedeki rolünü 2013'te ilk kez resmen kabul ederek, ilgili belgeleri yayınladı.
Söz konusu belgeleri, ilgilenen herkesin okumasını tavsiye ederim.
Zira hem tarihe ışık tutan hem de CIA'in hedefe koyduğu lideri nasıl devirmeye çalıştığını somut biçimde örnekleyen nadir belgeler bunlar.
Size CIA'in Musaddık'ı devirmeye yönelik yöntemlerini ve kapasitesini anlattığı bölümlerden alıntı yapmak istiyorum:
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.