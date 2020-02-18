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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 09:29

Zehirli kalemler ve zayıf düdükler yine iş başında!

Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşe yazısında 1953 yılında Başbakanı Musaddık'ın, İngiliz- Amerikan istihbarat örgütlerinin birlikte gerçekleştirdiği "Ajax operasyonu"yla devrilmesine giden süreçte yalanan olayların benzerlerinin bugün de 'de gerçekleştiğine dikkat çekti. Kaplan, tıpkı 67 yıl önce İran'da olduğu gibi bugün de Türkiye'de "zehirli kalemler ve zayıf düdükler devrede" dedi.

Zehirli kalemler ve zayıf düdükler yine iş başında!
İşte Sabah Gazetesi yazarı 'ın "Zehirli kalem ve zayıf düdük" adlı köşe yazısı:

Başbakanı Musaddık'ın, İngiliz- Amerikan istihbarat örgütlerinin birlikte gerçekleştirdiği "Ajax operasyonu"yla devrilmesinin üzerinden 67 yıl geçti.
Ağustos 1953'te, 'sokak isyanları'yla devrilen ve yerine İran Şahı'nın yönetiminde General Zahedi'nin getirildiği Musaddık'ın en büyük günahı, İran petrolünün sömürülmesine son verip petrol gelirini millîleştirmeye gitmesiydi.
Alternatif lider Şah ise o kadar karaktersiz bir adamdı ki, CIA içindeki lakabı 'Zayıf düdük'tü. Sanırım biraz da Şah'ı istedikleri gibi 'öttüreceklerinden' emin oldukları içindi.



CIA, darbedeki rolünü 2013'te ilk kez resmen kabul ederek, ilgili belgeleri yayınladı.
Söz konusu belgeleri, ilgilenen herkesin okumasını tavsiye ederim.
Zira hem tarihe ışık tutan hem de CIA'in hedefe koyduğu lideri nasıl devirmeye çalıştığını somut biçimde örnekleyen nadir belgeler bunlar.
Size CIA'in Musaddık'ı devirmeye yönelik yöntemlerini ve kapasitesini anlattığı bölümlerden alıntı yapmak istiyorum:

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