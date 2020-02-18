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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 09:44

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: " yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak"

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine azınlığa azınlık demiş. 'nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak." ifadelerini kullandı.

Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin cumhurbaşkanı yine azınlığa, azınlık demiş. nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin, yüzyıllardır Türktü, Türk kalacak..!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
14 Mart'ta görevi sona erecek Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, 16 Şubat'ta Batı Trakya'ya ziyaretinde yaptığı konuşmada azınlıklar konusuna değinerek, Lozan Antlaşmasına göre, Batı Trakya Türklerinin sadece dini bir azınlık, İstanbul Ortodoks Rumların ise milli bir azınlık olduğunu iddia etmişti.

Pavlopulos, konuşmasında, İstanbul Rum azınlığından "Yunan azınlık" olarak söz ederken, Türk azınlıkla ilgili ise "Yunan Müslüman Azınlık" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan, "Türk Azınlık" ifadesinin Lozan Barış Antlaşmasında yer almadığını ileri sürerek, azınlığın etnik kimliğini tanımlama hakkını kabul etmiyor.

1950'li yıllara kadar azınlık okulları ve derneklerin isimlerinde "Türk" deyimi kullanılması için genelge yayımlayan Yunanistan, 1970'lerde siyasi nedenlerle bu politikasını değiştirerek, Türk yerine Müslüman kelimesinin kullanılmasını zorunlu tuttu. Bu kapsamda, Gümülcine ve İskeçe'de isimlerinde Türk kelimesi bulunan dernekler mahkeme kararıyla kapatıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Yunanistan'ı mahkum eden aksi yönde kararlarına rağmen, isimlerinde "Türk" kelimesi bulunan derneklerin faaliyetine ve yeni derneklerin kurulmasına Yunan makamlarınca izin verilmiyor.

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