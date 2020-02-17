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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 09:22

"Bir darbe teşebbüsü yeniden ortaya çıkarsa kimse şaşırmasın"

Bugünkü köşe yazısında Amerika'da yayımlanan ve 'de yeni bir darbe ihtimalini tartışan bir raporu ele alan Sabah Gazetesi yazarı , "Bir darbe teşebbüsü yeniden ortaya çıkarsa kimse şaşırmasın" dedi. Yalçın "Amerika'daki patronları denemeye devam edecek. ve benzeri maşaları var. Bu hainlerin dilini kullanarak 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyen siyasi ayakları olduğu yerde duruyor. Darbe gecesi darbeyi alkışlayan şakşakçıları da var. İşte bu nedenle her şeye hazır olmak lazım." ifadelerini kullandı.

Yebi bir darbenin sinyalleri mi veriliyor?

İşte Hasan Basri Yalçın'ın o yazısı:

Amerika'nın en önemli düşünce kuruluşlarından üzerine bir rapor yayınladı. Öyle elinizin tersiyle itebileceğiniz bir rapor değil. Türkiye'de yeni bir darbe ihtimalini tartışıyor. Sanki bir felaket senaryosu gerçek olsun diye kulaklara su kaçırıyor.
RAND sıradan bir kuruluş değil. Doğrudan Amerikan savunma bakanlığına çalışıyor.
'un plan ve beklentilerini yansıttığını söylemek mümkün. O nedenle konuyu ciddiyetle ele almak lazım.
Bundan beş sene önce böylesi bir raporla karşılaşsak "bir fanteziden ibarettir" deme cesareti gösterebilirdik.
Çünkü Türkiye'nin toplumsal ve siyasi olarak darbeler eşiğini atlattığını düşünüyorduk. Kimsenin böylesi bir işe teşebbüs edemeyeceğine inanıyorduk. Ülkede darbecileri heveslendirecek bir zeminin olmadığını biliyorduk.
Fakat herkes bilmiyormuş bunu. gibi gözü dönmüş bir ihanet şebekesinin böylesi bir deliliğe girişeceğine ihtimal vermemiştik.

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