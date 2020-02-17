"Bir darbe teşebbüsü yeniden ortaya çıkarsa kimse şaşırmasın"

İşte Hasan Basri Yalçın'ın o yazısı:



Amerika'nın en önemli düşünce kuruluşlarından RAND Türkiye üzerine bir rapor yayınladı. Öyle elinizin tersiyle itebileceğiniz bir rapor değil. Türkiye'de yeni bir darbe ihtimalini tartışıyor. Sanki bir felaket senaryosu gerçek olsun diye kulaklara su kaçırıyor.

RAND sıradan bir kuruluş değil. Doğrudan Amerikan savunma bakanlığına çalışıyor.

Pentagon'un plan ve beklentilerini yansıttığını söylemek mümkün. O nedenle konuyu ciddiyetle ele almak lazım.

Bundan beş sene önce böylesi bir raporla karşılaşsak "bir fanteziden ibarettir" deme cesareti gösterebilirdik.

Çünkü Türkiye'nin toplumsal ve siyasi olarak darbeler eşiğini atlattığını düşünüyorduk. Kimsenin böylesi bir işe teşebbüs edemeyeceğine inanıyorduk. Ülkede darbecileri heveslendirecek bir zeminin olmadığını biliyorduk.

Fakat herkes bilmiyormuş bunu. FETÖ gibi gözü dönmüş bir ihanet şebekesinin böylesi bir deliliğe girişeceğine ihtimal vermemiştik.



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