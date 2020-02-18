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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 08:06

Sabah gazetesi yazarı : 'nün asıl hedefi Erdoğan'dı

Hain terör örgütü ’yü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , örgütün hedefinin 90’lı yıllardan bu yana Başkan Erdoğan olduğunu söyledi. Övür, “O günlerde bile asıl derdinin Erdoğan olduğu, onu iktidardan etmek için darbe planları yaptığı ne yazık ki geç fark edildi. Hatta 'ye alternatif olsun diye daha 2010 yılında 'ye kaset kumpası kurduğu Baykal dahi görmedi. O gün atılan adımın bugünlerde ne işe yaradığını hep birlikte görüyoruz” ifadelerini kullandı. Hain darbe girişimi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilen FETÖ’nün tepe isimlerinin her şeyi bildiğini de yazan Övür, “Onların darbe sonrasında kimin cumhurbaşkanı ve başbakan veya bakan olacağını bilmemeleri mümkün mü? Konuşsalar siyasette yaşanacak depremi bir düşünün” diye yazdı.

FETÖ'nün asıl hedefi Erdoğan'dı
İşte Mahmut Övür'ün o yazısından ilgili bölüm:

Günlerdir "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışılıyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 'yi, Genel Başkanı da Başkan Erdoğan'ı hedef gösterse de gerçeğin böyle olmadığını onlar da biliyor.

ASIL HEDEF ERDOĞAN'DI
Bu tartışma derinleştikçe geçmişte kimin ne yaptığı, kaset kumpaslarıyla kimlerin görev aldığı netleşiyor. Ama daha önemlisi sadece son dönemde değil, daha 90'lı yıllardan itibaren FETÖ'nün hedefindeki siyasi liderin Başkan Erdoğan olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

Bu gerçeği ilk kez 7 Şubat Operasyonu'nda gördük ama çok daha öncesi de var. Başkan Erdoğan'ın daha belediye başkanlığı döneminden itibaren o günkü tanımıyla cemaate daha doğrusu Fetullah Gülen'e karşı mesafeli durduğunu bizzat Gülen'in kendisi anlatıyor:

"Asansörle aşağıya giderken 'evvela bunların hakkından gelmek lazım' diyor. Adımı bir kez andığını hatırlamıyorum..."
Peki, asansördeki konuğunu bile dinleyen Gülen, kavganın açığa çıktığı 2012 yılına kadar Başkan Erdoğan için ne düşündü? Bırakın ABD'nin Erdoğan'ı devirmek istemesini, 'in düşmanlaştırmasını, kin tutmasıyla bilinen Gülen'in o sözleri unutması mümkün değil. Belki de bu yüzden 2007 seçimlerinden sonra yargısal bir sorun olmamasına rağmen FETÖ elebaşı Türkiye'ye dönmek istemedi

GEÇ FARK EDİLDİ
O günlerde bile asıl derdinin Erdoğan olduğu, onu iktidardan etmek için darbe planları yaptığı ne yazık ki geç fark edildi. Hatta AK Parti'ye alternatif olsun diye daha 2010 yılında CHP'ye kaset kumpası kurduğu Baykal dahi görmedi. O gün atılan adımın bugünlerde ne işe yaradığını hep birlikte görüyoruz.

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