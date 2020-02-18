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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 07:33

merkezli 43 ilde 'nün yapılanmasına operasyon!

Son dakika haberleri... 'de 'nün 'daki yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. FETÖ örgütünün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 101’i muvazzaf toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

43 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

'de gerçekleştirilen dev operasyonu haberi az önce geldi. FETÖ/ silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon Büfe/kontörlü sabit hat ardışık aramalardan tespit edilen tamamı Deniz ve Hava Kuvvetlerine mensup Astsubay rütbesinde 101'i muvazzaf toplam 157 şüpheliyi yakalamak amacıyla 42 ilde İzmir merkezli başlatıldı.

İzmir , Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen eş zamanlı operasyon sürüyor.

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