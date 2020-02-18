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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 07:42

önünde girişimi! Üzerine tiner dökerek...

yönetimindeki ’nin Saraçhane binası önünde hareketli saatler yaşandı. Bina önüne gelen bir kişi üzerinde tiner döküp kendisini yakacağını söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 15 dakikalık ikna çalışmasının ardından genci dan vazgeçirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,(İBB) Saraçhane binası önünde bir kişi üzerine döktüğü tiner ile kendisini yakmaya çalışarak intihar girişiminde bulundu. Olay, saat 23.50 sıralarında İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde meydana geldi.

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