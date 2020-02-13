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  • 13.02.2020 09:59
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 10:02

zimmete para geçirme skandalı ile çalkalanıyor! 'li Başkan 'ın yardımcısı adliyede!

Göreve geldiği andan itibaren yaptığı sürgünlerle gündemden düşmeyen 'li Belediyesi bu sefer de zimmete para geçirmekle çalkalanıyor. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı H.G. adliyeye sevk edildi. H.G'nin sekreteri ve şoförünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yalova Belediyesi'nde zimmet skandalı! Adliyeye getirildiler!

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı H.G, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

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