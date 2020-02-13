Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı H.G, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
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