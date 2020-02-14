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  • Son Güncelleme: 14.02.2020 10:24

'li 'ndeki 22 milyonluk zimmet skandalı giderek büyüyor! 3 yeni isim adliyeye sevk edildi!

’li ’nde yaşanan zimmet skandalı giderek büyüyor. CHP’li Başkan ’ın yardımcısı Halit Güleç, dün tutuklanmıştı. Olay hakkında başlatılan soruşturmada Belediyesi’nde çalışan 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Zimmet skandalı giderek büyüyor!

Soruşturma kapsamında tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit G'nin şoförü B.E, sekreteri B.T. ve soruşturmada adı geçen şirketlerden birinin muhasebe personeli olarak görev yapan O.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki ifadeleri sürüyor.

SORUŞTURMA
yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, 'de gözaltına alınarak Yalova'ya getirilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. de yakalanmıştı. Bu kişilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Reşat E, Şenay Reyhan K. ve Bekir B. tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Halit G.'nin sekreteri B.T, şoförü B.E. ve soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. gözaltına alınmıştı.

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