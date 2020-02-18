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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 12:39

Son dakika: Türk ve Rus heyetlerinin 'daki görüşmelerinde ikinci gün

Son dakika haberi... , için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Türk ve Rus heyetlerinin Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak amacıyla 'da yaptığı görüşmeler ikinci gününde devam ediyor.

İdlib görüşmelerinde ikinci gün

binasında yerel saat ile 10.00'da basına kapalı başlayan görüşmelere diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri katılıyor.

Türk heyetine Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı 'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık ediyor.

Türk ve Rus karma heyetleri dün konusunda 'da görüşmeler yapmıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER İSTİŞARE EDİLMİŞTİ
Ayrıca görüşmede İdlib'de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti.

Görüşmelere bugün devam edileceği bildirilmişti.

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