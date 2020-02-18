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  • 18.02.2020 11:58
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 12:09

cinayetinde flaş gelişme! 'ın üzerinden çıkan mektuptaki ifadeler kan dondurdu!

’da 19 yaşındaki ’i ayrılmak istediği için canice öldüren erkek arkadaşı ’ın yargılanmasına 25 Şubat 2020 Salı günü başlanacak. Zanlı hakkında hazırlanan iddianamede teslim olduğu sırada üzerinden mektup çıktığını ve mektupta "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz" ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım 2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından, odasında, boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Zafer Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.

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