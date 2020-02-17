Türkiye geri adım atmaz

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde Başkatip, Elçi, Müsteşar ve Büyükelçi olarak üç defa görev yapmış Emekli Büyükelçi Halil Akıncı ile İdlib'de yaşanan gerilimi, Türkiye Rusya ilişkilerini ve bölgenin geleceğini konuştuk.
İdlib'deki gerilimin nedeni ne?
Bizim ile Rusya'nın hedefleri çok farklı. Rusya, Esad'ı yerinde tutmak istiyor; biz ise gitmesini istiyoruz. Rusya için insani durum hiç mühim değil, bizim için çok önemli. Suriye'ye komşu değiller, mülteciler onlara gitmiyor.
Rusya kararlılığımızı test mi ediyor?
Benim bu olay karşısındaki okumam böyle. Ama biz ne düşündüğümüzü açıkladık. 'Terör örgütlerini temizleyeceğiz' dedik ve ay sonuna kadar 'Siz de düşünün' diyerek araya zaman koyduk. Bizim o noktadan geri atmamız mümkün değildir.
Rusya ile nasıl çözüm bulacağız?
Benim tahminime göre bir uzlaşma olacaktır. Türkiye geri adım atamaz. Birçok şeyi göze almış durumdayız. Bizden kapıları açmamızı mı bekliyorlar? Biz kapıları açmaz isek kim alacak 1.5 milyon civarında mülteciyi?
Suriye'deki iç savaş ne kadar daha devam eder?
Bu mesele tamamıyla hallolmaz. Hallolduğu zaman hiç kimsenin o bölgede bulunmak için gerekçesi kalmaz. Amerika girdiği yerden çıkmadı. Irak'a bir girdiler Irak'ın haline bakın... Her yeri yangın içerisinde bırakıyorlar. Rusya üslerini güvenceye almak ister. İsrail, çevresinde bütünlüğe sahip bir devlet istemiyor. Orada bir Kürt devleti kurmak istiyorlar. Herkes kendine muhtaç varlıklar çıkarmak istiyor. Onun için Suriye meselesinin halledilmesi çok zordur, istemezler de zaten.
Trump'ın açıkladığı Ortadoğu Planı dengeleri nasıl değiştirir?
Ortada denge zaten İsrail'in lehine. Araplar İsrail'in arkasında. Siz bakmayın Arap Birliği'nin açıklamalarına. Filistinliler'e bir tek sahip çıkan biziz. Hiç bir Arap Filistin'e sahip çıkmıyor. Filistinliler, çalışkan ve eğitimlidirler.
İran'ın durumu nasıl?
Amerikan Senatosu geçen hafta aldığı karar ile Başkan Trump'ın savaş yetkisini elinden aldı. Bu olay tamamen ABD'nin İran'a saldırmasının önüne geçmek içindir. İran öyle basit bir devlet değildir, çok güçlü bir devlettir. ABD, İran'ı ekonomik baskı altında tutarak milliyetçiliği büyütüyor, onun farkında değiller. İran'ın da direnmekten başka çaresi yoktur.
İngiltere'nin bölgeye yönelik bir hamlesi olabilir mi?
İngiliz İmparatorluğu'nu Amerika aldı. Bölgede İngiltere'nin üsleri vardı, onları da ABD aldı. Ama İngiltere doğrudan Amerika'nın arkasındadır. İngiltere'nin bir de yumuşak gücü vardır. Araplar'ın hepsinin Londra'da evleri vardır. İcabında sığınacakları bir yerdir İngiltere. Şeyhlerin çocukları İngiltere eğitim sisteminden geçerler. O bağları İngiltere hiçbir zaman koparmamıştır.
Arap devletleri ayakta kalır mı?
Mümkün değildir. Çünkü bunların hepsi yapay devletlerdir. Türkiye'ye kazık atma amaçları hep vardır. Ancak biz Türkler Bodrum kayığı gibiyizdir, su alırız ama batmayız. Türkiye'nin bu durumu herkesin planlarını bozuyor. Çünkü bildiğini okumaya hazır bir Türkiye var ortada. Bu durum sevdikleri bir şey değil!
ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?
İdlib'deki gerilimin nedeni ne?
Bizim ile Rusya'nın hedefleri çok farklı. Rusya, Esad'ı yerinde tutmak istiyor; biz ise gitmesini istiyoruz. Rusya için insani durum hiç mühim değil, bizim için çok önemli. Suriye'ye komşu değiller, mülteciler onlara gitmiyor.
Rusya kararlılığımızı test mi ediyor?
Benim bu olay karşısındaki okumam böyle. Ama biz ne düşündüğümüzü açıkladık. 'Terör örgütlerini temizleyeceğiz' dedik ve ay sonuna kadar 'Siz de düşünün' diyerek araya zaman koyduk. Bizim o noktadan geri atmamız mümkün değildir.
Rusya ile nasıl çözüm bulacağız?
Benim tahminime göre bir uzlaşma olacaktır. Türkiye geri adım atamaz. Birçok şeyi göze almış durumdayız. Bizden kapıları açmamızı mı bekliyorlar? Biz kapıları açmaz isek kim alacak 1.5 milyon civarında mülteciyi?
Suriye'deki iç savaş ne kadar daha devam eder?
Bu mesele tamamıyla hallolmaz. Hallolduğu zaman hiç kimsenin o bölgede bulunmak için gerekçesi kalmaz. Amerika girdiği yerden çıkmadı. Irak'a bir girdiler Irak'ın haline bakın... Her yeri yangın içerisinde bırakıyorlar. Rusya üslerini güvenceye almak ister. İsrail, çevresinde bütünlüğe sahip bir devlet istemiyor. Orada bir Kürt devleti kurmak istiyorlar. Herkes kendine muhtaç varlıklar çıkarmak istiyor. Onun için Suriye meselesinin halledilmesi çok zordur, istemezler de zaten.
Trump'ın açıkladığı Ortadoğu Planı dengeleri nasıl değiştirir?
Ortada denge zaten İsrail'in lehine. Araplar İsrail'in arkasında. Siz bakmayın Arap Birliği'nin açıklamalarına. Filistinliler'e bir tek sahip çıkan biziz. Hiç bir Arap Filistin'e sahip çıkmıyor. Filistinliler, çalışkan ve eğitimlidirler.
İran'ın durumu nasıl?
Amerikan Senatosu geçen hafta aldığı karar ile Başkan Trump'ın savaş yetkisini elinden aldı. Bu olay tamamen ABD'nin İran'a saldırmasının önüne geçmek içindir. İran öyle basit bir devlet değildir, çok güçlü bir devlettir. ABD, İran'ı ekonomik baskı altında tutarak milliyetçiliği büyütüyor, onun farkında değiller. İran'ın da direnmekten başka çaresi yoktur.
İngiltere'nin bölgeye yönelik bir hamlesi olabilir mi?
İngiliz İmparatorluğu'nu Amerika aldı. Bölgede İngiltere'nin üsleri vardı, onları da ABD aldı. Ama İngiltere doğrudan Amerika'nın arkasındadır. İngiltere'nin bir de yumuşak gücü vardır. Araplar'ın hepsinin Londra'da evleri vardır. İcabında sığınacakları bir yerdir İngiltere. Şeyhlerin çocukları İngiltere eğitim sisteminden geçerler. O bağları İngiltere hiçbir zaman koparmamıştır.
Arap devletleri ayakta kalır mı?
Mümkün değildir. Çünkü bunların hepsi yapay devletlerdir. Türkiye'ye kazık atma amaçları hep vardır. Ancak biz Türkler Bodrum kayığı gibiyizdir, su alırız ama batmayız. Türkiye'nin bu durumu herkesin planlarını bozuyor. Çünkü bildiğini okumaya hazır bir Türkiye var ortada. Bu durum sevdikleri bir şey değil!
ALİ DEĞERMENCİ / NASIL OLUYOR?
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