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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 09:05

Sınırı geçmek isterken böyle yakalandılar! 'de operasyonu

'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 38 , Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yakalanan göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Sınırı geçmek isterken böyle yakalandılar

'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığındaki 38 yakalandı.

Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları havadan kontrol çalışmaları kapsamında bir grubun lastik botla Ayvacık sahilinden denize açıldığını tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 28'i Afganistan, 10'u Angola uyruklu 38 kişi yakalanarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakolunda işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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