Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.02.2020 09:30
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 09:36

: 67 ilde düğmeye basıldı! Yüzlerce 'cüye

haberi... 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmasında 467 şüpheli hakkında kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı.

67 ilde düğmeye basıldı! Yüzlerce FETÖ'cüye gözaltı
2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen soruşturmasında 467 şüpheli hakkında kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: 67 ilde düğmeye basıldı! Yüzlerce FETÖ'cüye gözaltı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri