Son dakika haberi... 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı. 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı.
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