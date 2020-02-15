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  • Son Güncelleme: 15.02.2020 08:50

Son dakika: 'da terör propagandası operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre 'da üzerinden terör örgütü / propagandası yaptıkları ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, üzerinden terör örgütü / propagandası yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medya aracılığıyla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru göstermeye, övemeye ve teşvik etmeye çalıştığı iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde ve Ceyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, iki hafıza kartı ile dijital doküman, bir ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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