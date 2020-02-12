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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 05:06

Son dakika: İletişim uzman yardımcılığı sınavı başvurusu için tanındı

Son dakika haberi... iletişim uzman yardımcılığı sınavı için ek başvuru süresi getirildi. Başvurular tarihleri arasında üzerinden gerçekleştirilebilecek.

O sınavın başvurusu için ek süre tanındı!

iletişim uzman yardımcılığı sınavı için ek başvuru süresi getirildi. Başvurular tarihleri arasında üzerinden gerçekleştirilebilecek.

'de yayımlanan ilanda, iletişim uzman yardımcılığı sınavı için başvuruların 13-31 Ocak tarihleri arasında yapıldığı hatırlatılarak, 24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle ve 'da bulunan ve başvuru yapamayan adayların talebinde bulundukları belirtildi.

Söz konusu taleplerin değerlendirilmesi sonucu sınav için ek başvuru süresi getirildiği bildirilen ilanda, adayların başvuru işlemlerini 17-18 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden gerçekleştirebileceği kaydedildi.

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