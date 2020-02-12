Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.02.2020 09:38
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 09:42

Son dakika: Başkan Erdoğan o bölgeleri "hassas alan" ilan etti! 'de yayımlandı

Son dakika haberi... 'de yayımlanan ve Başkan imzalı kararlara göre, , Antalya ve 'da bazı doğal sit alanları kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi.

Erdoğan o bölgeleri hassas alan ilan etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'de yayımlanan kararlarına göre üç ilde bazı alanlar "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilirken; Kırklareli'de bir mahalledeki bazı taşınmazlar için "acele kamulaştırılma" kararı alındı.

4 ALAN 'KESİN KORUNACAK'
, Antalya ve 'da bazı doğal sit alanlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van'ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuzlar Peribacaları , Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı ve Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı-Trebenna Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.



-Yavuzlar Peribacaları

İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları yeniden belirlenirken, Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

-Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası

RES İÇİN ACELE KAMULAŞTIRILACAK
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Evrencik Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ise Evrencik Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

-Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti

-Küdür Yarımadası

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan o bölgeleri "hassas alan" ilan etti! Resmi Gazete'de yayımlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri