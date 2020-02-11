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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 19:03

Son dakika: Devlet Başkanı 'tan kaos planı açıklaması: Kabul etmiyoruz

Son dakika haberi! lideri Abbas 'de: "(ABD'nin açıkladığı) Bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz. Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım"

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