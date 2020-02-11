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  • 11.02.2020 18:27
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 19:09

'li Büyükataman'dan 'na tepki: Aynada gördüğün ’cüyü sorgulamalısın

Milliyetçi , Genel Başkanı Kemal ’nun skandal sözlerine sert tepki gösterdi. Büyükataman "Sen boy aynasının karşısına geçip aynada gördüğün ’cüyü sorgulamalısın" ifadelerini kullandı.

Aynada gördüğün FETÖ’cüyü sorgulamalısın

Milliyetçi , Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 'nun partisinin grup toplantısında Milliyetçi Hareket Partisine yönelik söylediği sözlere cevaben açıklama yayımladı.

BOY AYNASINA BAKIP GÖRDÜĞÜN FETÖ'CÜYÜ SORGULA
Büyükataman sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "FETÖ'ye ve PKK'ya destek veren Kılıçdaroğlu'na ve partisinin üst yönetimine seslenmek isterim. Terör yapılanmalarına bağlılığınızı başka bir parti üzerinden yapıyorsanız ben sizin insanlığınızı sorgularım. Kılıçdaroğlu, sen boy aynasının karşısına geçip aynada gördüğün FETÖ'cüyü sorgulamalısın. Senin MHP'nin Türk milliyetçiliğini sorgulaman ile sayıları bilmeyen birinin matematik profesörünü kerrat cetvelinden sınav yapması arasında fark yoktur" ifadelerini kullandı.

"Türk milliyetçiliğinin konuşulduğu yerde Kılıçdaroğlu'na söz düşmez" diyen Büyükataman, "Kılıçdaroğlu ancak Türk ve Türkiye düşmanlarına söz verildiğinde konuşabilir. O zaman da #KılıçdaroğluNeSöyledi diye merak eden; FETÖ'nün, Kandil'in söylemleriyle karşılaşır" ifadelerini kullandı.

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