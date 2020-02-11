Son dakika: CHP'li Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberine göre CHP'li Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı H.G, sekreteri ve şoförünün ise emniyetteki sorguları sürüyor.
11.02.2020 10:32
- Son Güncelleme: 11.02.2020 10:39
Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.E, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve muhasebe çalışanı S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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