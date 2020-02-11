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Son dakika: CHP'li Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre CHP'li Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı H.G, sekreteri ve şoförünün ise emniyetteki sorguları sürüyor.

11.02.2020 10:32 - Son Güncelleme: 11.02.2020 10:39
Son dakika: CHP'li Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.E, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve muhasebe çalışanı S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Son dakika: CHP'li Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Yalova Adliyesi'ne götürüldü.

Son dakika: CHP'li Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı H.G, sekreteri ve şoförünün ise emniyetteki sorguları sürüyor.

Son dakika: CHP'li Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

SORUŞTURMA
Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Son dakika: CHP'li Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bu sırada kayıplara karışan R.E, Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş, soruşturma kapsamında Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve çalışanlardan S.Ö. gözaltına alınmıştı.

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