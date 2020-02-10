AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in, Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon TL'yi kaçırdığına yönelik soruşturma hakkında basın açıklamasında bulundu.

BAĞATAR: KORKUNÇ YOLSUZLUK! NEYİN HAZIRLIĞI YAPILDI?

Muğlim Bağatar, Yalova Belediyesi tarihinin en büyük yolsuzluğu ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Konu her neresinden bakarsanız korkunç bir yolsuzluktur. Görünen o ki olayın gerçekleşme itibari ile olayın ortaya çıkacağı ve patlak vereceği belediye yönetimi tarafından anlaşılmış ve Çarşamba günü belediye çalışanı ortadan kaybolmuştur. Fakat belediye yönetimi neden hemen şikâyetçi olmamış ve gece sabaha kadar belediyede toplantı yapılmıştır. Neden şikâyetçi olmak için ertesi günü beklemiş ve bu arada neyin hazırlığını yapmıştır" dedi.





"PARALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BİR FİRMANIN OFİSİNE POŞET İÇERİSİNDE BIRAKILDI"

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, şunları söyledi:

"Öncelikli olarak konu adli bir konudur. Siyasi değildir, biz de takipçisiyiz. Maalesef gelişmeleri hep birlikte izlemekteyiz. Şu ana kadar iddialar ve yapılan tespitler şunu gösteriyor ki, Yalova Belediyesi tarihinin en büyük yolsuzluğu ile karşı karşıyadır. Aldığımız bilgilere göre sahte evraklar düzenlenerek paravan şirketler aracılığı ile para kaçırılmış. Belediye kayıtlarında olmamasına rağmen sahte evrak düzenlenerek olmayan paralar tahsil edilmiş. Yapılan incelemelerde bu paraların tahsil edildiği ve tahsil edilen paranın bir kısmının tahsil eden kişide kaldığı, büyük çoğunluğunun ise bir firmanın ofisine poşet içerisinde bırakıldığı ve adı geçen belediye çalışanı tarafından daha sonra bu poşetteki paraların alınarak talimat veren kişinin söylediği yerlere paylaştırıldığı tespit edilmiştir. Olayın gerçekleşme şekli ve çalınan paranın büyüklüğüne bakıldığında organize bir şekilde gerçekleştiği açık bir şekilde belli oluyor."

"HIRSIZLIĞIN GİZLENMESİ İÇİN BASKI KURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

"En üzücü olan kısmı, vatandaşlarımızın kendi eliyle belediyeye yatırdığı paraların zevk ve sefa içinde yaşayan birileri tarafından çalınmış olmasıdır. Bin bir zorlukla emekli parasını aldıktan sonra bastonuna tutunarak belediyeye vergi ve su parası yatıran teyzelerimizin, ay sonunda maaşını zor yettiren, canından, dişinden, çocuklarından arttırarak su parasını ödeyen hemşerilerimizin parasının çalınması kabul edilemez. Olayın gerçekleşme şekli itibari ile bakıldığında her iki şekilde de manzara korkunçtur. Birincisi iddia edildiği gibi organize bir şekilde belediyenin içi boşaltılıyor ve bu paralar söylenen kişilerin cebine gidiyor ise, bu Yalova'nın karşı karşıya kaldığı ve uzun süre etkisinden kurtulamayacağı bir meseledir. Kamuoyunda konuşulana göre bakarsak bu soygun ve talan yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Bu soygunu ifade eden kişiler ise saldırıya uğrayarak şehir merkezinde dövülüyor. Hırsızlığın gizlenmesi için baskı kurulmaya çalışılıyor."





"KENDİ BAŞKAN YARDIMCILARINA VE ÇALIŞANLARINA SÖZ GEÇİREMEYEN BİR BELEDİYE KABUL EDİLEMEZ"

"Eğer ikinci iddia doğru ise belediyeyi içeride çalışan bir şebeke soydu ise daha vahimdir. Demek oluyor ki becerisizlik had safhadadır. Kendi başkan yardımcılarına ve çalışanlarına söz geçiremeyen bir belediye kabul edilemez. Belediye yönetmek sorumluluk işidir. Soruyorum; 'Seçimlerden sonra kaç gün mesai yaptınız? Kaç gün gezdiniz? Henüz seçimlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen kaç yurt dışı tatili yaptınız? Kaç il dışı gezi yaptınız? Kaç tane memleketiniz için faydalı iş yaptınız? Tüm bu yurt dışı gezilerin parası nereden ödendi? Bizim belediyemizin zevk ve sefa için harcanacak bu kadar parası vardı da onun için mi esnaf perişan edildi, veznelere haciz geldi? Tüm Yalovalı hemşerilerimize soruyorum: 'Daha öne Yalova Belediyesi böyle büyük bir yolsuzluk ve skandala bulaştı mı?'

"BELEDİYE YÖNETİMİ NEDEN HEMEN ŞİKÂYETÇİ OLMADI?"

"Konu her neresinden bakarsanız korkunç bir yolsuzluktur. Görünen o ki olayın gerçekleşme itibari ile olayın ortaya çıkacağı ve patlak vereceği belediye yönetimi tarafından anlaşılmış ve Çarşamba günü belediye çalışanı ortadan kaybolmuştur. Fakat belediye yönetimi neden hemen şikâyetçi olmamış ve gece sabaha kadar belediyede toplantı yapılmıştır. Neden şikâyetçi olmak için ertesi günü beklemiş ve bu arada neyin hazırlığını yapmıştır. İddialara göre skandalın patlak vereceğini anlayan belediye yönetimi olayı kurgulayarak suçu kişilerin üzerine atmış ve işin içinden " Biz hırsızı bulduk, tam yakalıyorduk elimizden kaçtı" diyerek sıyrılmaya çalışmaktadır. Dikkatinizi çekerim; konu önce ortaya çıktı sonrasında belediye şikâyetçi oldu. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış derler buna."

SABAH