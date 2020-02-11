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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 17:27

Son dakika: Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

Son dakika haberi... , Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili 'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

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