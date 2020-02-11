Son dakika: Türk bayrağını yırtan Yunan vekile ceza

Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtan faşist Yunan milletvekili için bugün karar verildi. AP, Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.
Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağı yırtan faşist Yunan milletvekili için bugün karar verildi. AP, Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.
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