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  • Son Güncelleme: 01.02.2020 10:39

Türk bayrağını yırtan ırkçı e bayrak dersi! 24 yıldır korunuyor

'ın Milletvekili meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Irkçı Yunan milletvekilinin alçak provokasyonuna sert tepkiler devam ederken, 24 yıl önce ’taki krize yol açan ve Türk komandoları tarafından indirilen Yunan bayrağı, ’nde titizlikle korunuyor.

O alçağa bayrak dersi! 24 yıldır korunuyor

'da aşırı sağcı partisinin eski üyesi ve milletvekili Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaparken Türk bayrağının basılı olduğu kâğıdı yırtmıştı. Bu ırkçı eyleme sert tepki göstermiş, ardından Yunanistan da Lagos'un bu düşmanca tavrını 'saygısızlık' ve 'Neonazizm' olarak nitelemişti. Açıklamada, "Neonazizmin temsilcilerinin kabul edilemez eylemleri Yunan ve Avrupa geleneğinden uzaktır. Bu eylem, Yunan halkının parlamento dışı bıraktığı Altın Şafak partisinin kendisini tanıtmaya yönelik bir girişimidir" ifadeleri yer almıştı.

ÖZEL MUHAFAZA İÇİNDE KORUNUYOR
Türkiye'nin Akdeniz'de stratejik adımları devam ederken yapılan bu provokatif eylem, 24 yıl önce 'ta yapılan SAT operasyonunu ve bu operasyonda ele geçirilen Yunan bayrağını hatırlattı. Hürriyet'in haberine göre o dönem Yunan deniz kuvvetleri tarafından Kardak kayalıklarına Yunan bayrağı dikilmiş ve bu olay iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti. Kısa sürede harekete geçen Türk komandoları ise 31 Ocak'ta sabaha karşı adaya çıkmış ve Yunan bayrağını indirerek Türk bayrağı dikmişti. Yunan bayrağına da el konularak Türkiye'ye getirilmişti.

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