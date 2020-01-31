Çavuşoğlu ile Zahrieva görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında "Türk düşmanlığı ön plandadır. Yarın bunu önleyemezsek Avrupa geleceği için felaket olur. Bugün gerçekten kabul etmemiz lazım. " ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS HAKKINDA AÇIKLAMA
Koronavirüsü için kalkan Koca Yusuf uçağı hakkında komşu ülkelerin vatandaşları da dahil olmak üzere 49 vatandaşı Çin'den tedbirli şekilde getirildiğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
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