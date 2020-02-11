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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 17:01

ün sıfır noktasının uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kentin üzerinde adeta ölüm bulutu oluşmuş!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün yayılan yeni tip ölümcül tüm dünyayı alarma geçirdi. Ölü sayısı 1018’e yükselirken vaka sayısı 42 bin 638’e çıktı. Koronavirüsün sıfır noktası sayılan Wuhan’ın uydu görüntüleri ise dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde Wuhan üzerinde bir gaz bulutunun olduğu görülüyor.

Çin başta olmak üzere onlarca ülkeyi teyakkuza geçiren yeni tip corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası acil durum ilan edilen salgında ölüm ve vaka sayısı giderek artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi günü 108 ölüm ve 2 bin 478 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, ülke genelinde kesinleşmiş toplam ölümün bin 17'ye, vaka sayısının ise 42 bin 638'e çıktığı bildirildi.

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