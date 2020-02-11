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  • 11.02.2020 16:35
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 16:35

Son dakika: İdlib'den sınırı yakınına 27 bin sivil daha göç etti

Son dakika haberine göre Esad rejimi ve 'nın 'ne saldırılarında son 4 günde 27 bin sivil daha Suriye- sınırı yakınlarına göç etti.

27 bin Suriyeli Türkiye sınırında!

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