Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.02.2020 16:31
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 16:41

'ya askeri sevkiyat devam ediyor

ile Esad rejimi arasında 'de çıkan gerginlik sonrası , gece gündüz bölgeye asker ve ekipman desteğini sürdürürken, 'daki 20. çıkış yapan 50 araçlık konvoy sınırına doğru yola çıktı. Yola çıkan konvoy Suriye sınırında görev yapan takviye için katılacak.

Şanlıurfa'ya askeri sevkiyat devam ediyor

'den dün çok acı haber gelmişti. 'nda dün yapılan açıklamaya göre; İdlib'in kuzeyinde katil Esad'ın askerleri tarafından yapılan alçak saldırı sonrası 5 askerimiz şehit olurken, 5 askerimiz de yaralanmıştı.

TÜRKİYE'DEN ANINDA MÜDAHALE
İdlib'de rejim güçleri tarafından Mehmetçik'e yapılan alçak saldırıya, 'den peş peşe müdahaleler gelmeye de devam ediyor...

Bu kapsamda () tarafından sınırındaki gece gündüz zırhlı araç ve personel takviyesi yapılıyor.

Son olarak 'daki 20. çıkış yapan tank yüklü tır, kirpi ve zırhlıların bulunduğu 50 araçlık konvoy, Gaziantep-Hatay istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

HaberlerGüncel HaberleriŞanlıurfa'ya askeri sevkiyat devam ediyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri