Şanlıurfa'ya askeri sevkiyat devam ediyor

İdlib'den dün çok acı haber gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nda dün yapılan açıklamaya göre; İdlib'in kuzeyinde katil Esad'ın askerleri tarafından yapılan alçak saldırı sonrası 5 askerimiz şehit olurken, 5 askerimiz de yaralanmıştı.

TÜRKİYE'DEN ANINDA MÜDAHALE

İdlib'de rejim güçleri tarafından Mehmetçik'e yapılan alçak saldırıya, Türkiye'den peş peşe müdahaleler gelmeye de devam ediyor...

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere gece gündüz zırhlı araç ve personel takviyesi yapılıyor.

Son olarak Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank yüklü tır, kirpi ve zırhlıların bulunduğu 50 araçlık konvoy, Gaziantep-Hatay istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.