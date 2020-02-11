Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında İdlib'de rejim güçlerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenildi." denildi.
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