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  • 11.02.2020 14:21
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 14:22

'den flaş açıklaması

'ndan yapılan son dakika açıklamasında 'de rejim güçlerine ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Açıklamada, "Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenildi." denildi.

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