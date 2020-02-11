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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 18:25

Son dakika: 'den Rum basınında çıkan iddialara yanıt

Son dakika haberi! , 'nin ’taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ada'da adil bir çözümün Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini bildirdi.

Türkiye'den Rum basınında çıkan iddialara yanıt

, 'nin 'taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ada'da adil bir çözümün Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, Rum basınındaki bazı iddialar hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, Türkiye'nin 1960 tarihli ve Zürih anlaşmaları ile tesis edilen garanti sistemi konusundaki tutumunun belli olduğunu kaydetti.

Aksoy, yanıtında, "Türkiye, Ada'da kapsamlı ve adil bir çözümün ancak Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin sağlanması ve güvenlik endişelerinin karşılanmasıyla mümkün olabileceğini her vesileyle vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

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