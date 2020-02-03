Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İdlib saldırısı açıklaması: 3 sivil 5 asker şehit oldu

Başkan Erdoğan, "Ukrayna'nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz." derken Zelenskiy, "Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya'nın saldırgan politikasından bahsettik." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ikili anlaşmaların ardından imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Stratejik ortağımız komşumuz ve dostumuz Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyimizin sekizinci toplantısını tamamladık. Ukrayna'nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz. Türkiye olarak Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha söylemek istiyoruz.

Kırım sorunun barışçıl yollardan çözülmesini umuyoruz. Son yıllarda hızla gelişmekte olan ilişkilerimizin tamamını gözden geçirdik. Etraflıca yapmış olduğumuz görüşmelerin çok çok verimli olduğuna inanıyorum. Serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içinde tamamlamanın kararını verdik. Anlaşmanın akdedilmesiyle ikili ticaretimizi 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çok daha hızlı çıkaracağımıza inanıyorum.







İDLİB'DE SALDIRILAR: 3 SİVİL 5 ASKER ŞEHİT OLDU

Öncelikle İdlib konusundaki gelişmeler tabii her geçen gün ne yazık ki, artık altından kalkılamaz bir duruma geldi. Çok sabrettik. Öyle ki, rejimin maalesef Rusya'nın da görmezliğiyle yapmış olduğu varil bombalarıyla vesaire saldırılar neticesinde İdlib ki, 3-4 milyon insanın yaşadığı yer. Bu insanlar bizim sınırlarımıza doğru yürüdüler. Son gelen rakamlar maalesef 1 milyona yakın insan şu anda sınırlarımıza doğru yürüyor. Çoluk, çocuk, yaşlı hep birlikte alabildikleri, kurtarabildikleri yatak yorgan ne varsa onlarla birlikte sınırlara geliyor. Bizde şu anda 4 milyona yakın Suriyeli var. Bunların 3,5 milyonu tamamiyle sınır bölgelerindeydi, diğerleri de çok farklı bölgelerde. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz, bunları konteynır kentlerde, çadır kentlerde bugüne kadar misafir ettik. Artık yavaş yavaş kendileri bir yerlere yerleşmeye başladılar. Artık onları konteynır kentlerden çıkararak evlere yerleştirme yoluna gitmiş oluyoruz.





İdlib'den gelecek 1 milyon insanı nerelere yerleştireceğiz? Çok kısa bir süre önce deprem yaşadık. 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 bini aşkın ağır hasarlı bina var. Biz bu 10 bini aşkın ağır hasarlı binayı süratle yeniden inşa edeceğiz. Orta hasarlı, az hasarlı binalar var. Bütün bunlara yönelik yoğun çalışma içerisine girmemiz lazım, şu anda da kış mevsimine girdik. Bir taraftan mülteciler ülkemize geliyor. Bunları kabul etmekte zorlanıyoruz, onun için karşı tedbirler alma yoluna gittik. Bunları Suriye'de nasıl iskan ederiz bunun çalışmasını yapıyorzu. Sınırlarımızdan Suriye içine yaklaşık 35-40 km. olan hattı şu anda briket evler yapıyoruz, 25-35 metrekarelik. Oralara yerleştireceğiz. Şu anda böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. İlk etapta 25-30 bin barınak ev yapalım dedik. Fakat ne yazık ki bu sabah maalesef rejim güçleri yine İdlib'de hava saldırısına geçti ve bu hava saldırısı neticesinde 3'ü sivil olmak üzere 8 kişi, 5'i de asker şehit oldu. Tabii artık dedik ki, olacak gibi değil ve noktada cevaplar verildi. Şu anda kesinlikle biz de bu noktada gerek hava gerek kara olmak üzere yoğun bir şekilde gerekenleri yapıyoruz, gereken bedelleri ödetiyoruz ve ödetmeye de devam edeceğiz. Temenni ederim ki Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde herkes yükümlülüğünü bilsin ve bu yükümlülük çerçevesi içinde burada çalışmaları sürdürelim.





DOSYALARI TESLİM ETTİK

Ülkelerimiz arasında önce vizeleri kaldırdık daha sonra kimlikle seyahat edebilme imkanını getirdik. Savunma sanayii alanında işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Görüşmelerimizde güvenlik alanında işbirliği ve FETÖ terör örgütü gibi tehditlerle ilgili konuları da ele aldık. Çok çok önemli olan Necip Hablemitoğlu konusu da ele alarak failinin burada olduğuna dair istihbari bilgileri ve dosyaları kendisine takdim ettik.

İşte Zelenskiy'in açıklamalarından satır başları

Türkiye ve Ukrayna işbirliğini pekiştirecek. Bugün Kırım yarım adasının durumundan ve Rusya'nın saldırgan politikasından bahsettik. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da Ukrayna vatandaşı siyasi tutukluların serbest bırakılması konusunda Türkiye'nin yardımlarını bekliyoruz.





Hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Enerji kaynaklarının güzergahlarının çeşitlendirilmesi bizim için çok önemli.

Bugün imzalanan askeri mali işbirliği anlaşması son derece önemli. Bunu sayesinde Ukrayna ordusu Türk ortaklarımızdan yardım alacak ve bunu için çok minnettarız.



"Tutukluların değişimiyle ilgili ayrıntı verebilir misiniz?" sorusuna da yanıt veren Ukrayna Devlet Başkanı, "Tutukluların değişimine gelince. Bana göre Ukrayna vatandaşlarının evlerine dönmesi dememiz daha doğru olacak. Değişimler devam ediyor. Söz konusu değişimler iki yönde devam ediyor, üçlü temas ile devam eden bir diyalog. Söz konusu değişim geçici olarak işgal altındaki bölümleri kapsayacak. Liste ilgili tarafa iletildi ve çok uzun. İkinci yön ise Rusya Federasyonu ile doğrudan gerçekleştirdiğimiz müzakereler ile ilgili. Bu konuyla ilgili de en kısa sürede bir tarih alacağımıza inanıyorum. Rusya'da bulunan tutukluların çoğu Kırım Tatarları." ifadelerini kullandı.



(Ukrayna'daki FETÖ yapılanması) Bu mevzu uzun zamandır iki ülkenin gündeminde. Bugün meselenin ayrıntılarını öğrendim.