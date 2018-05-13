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İşte 'nün siyasi ayağı

Takvim.com.tr yazarı bugün kaleme aldığı yazıda 'nün siyasi ayağını ele aldı.

İşte FETÖnün siyasi ayağı

Her fırsatta "'nün siyasi ayağı nerede?" diye algı oyunu yapan Genel Başkanı , FETÖ'cü çıkan başdanışmanı 'u milletvekili adayı yaptı. Takvim.com.tr yazarı , Kılıçdaroğlu'nun imza attığı bu skandalı kaleme aldı.

İşte Zafer Şahin'in yazısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimini 9 ay önceden duyuran FETÖ'cü başdanışmanı Murat Aksoy, 24 Haziran seçimlerinde Meclis'e girebilmek için CHP'den milletvekili aday adayı oldu. FETÖ'nün Millet ve Yeni Hayat gazetelerinde yazarlık yapan Aksoy, örgütün medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasını çarptırıldı. Hapisten çıktıktan sonra CHP'nin grup toplantılarında boy göstermeye başlayan Aksoy'un bizzat Kılıçdaoğlu'nun isteğiyle İstanbul'dan milletvekili aday adayı başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Aksoy'un seçilebilecek bir sıradan CHP listesine girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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  • 13 Mayıs 2018, Pazar 10:46
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