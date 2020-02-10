Son dakika haberleri: Suriye İdlib'ten acı haber geldi. İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden bir açıklama geldi. Geçtiğimiz haftada 7 askerimiz şehit olmuştu. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir. Peki Suriye İdlib şehit isimleri ve memleketleri nedir?

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