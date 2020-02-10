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  • Son Güncelleme: 11.02.2020 09:16

şehit olan askerler yaralıların rütbeleri - 11 Şubat İdlib ve

'ten acı haber geldi. 5 asker şehit oldu 5 asker de yaralandı. Geçtiğimiz hafta da 7 askerimiz şehit olmuştu. Peki Suriye İdlib şehitleri isimleri kimlikleri rütbeleri nedir? Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın Kayseri, Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in Niğde ve Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın Kırıkkale'deki ailelerine haber verildi. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır.

Suriye İdlib şehit isimleri ve memleketleri

Son dakika haberleri: Suriye İdlib'ten acı haber geldi. İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden bir açıklama geldi. Geçtiğimiz haftada 7 askerimiz şehit olmuştu. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir. Peki Suriye İdlib şehit isimleri ve memleketleri nedir?

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